Waarom we nu ineens wel heel snel prikken

Vorige week werden er in een week tijd 1.667.613 prikken gezet – met afstand het hoogste aantal sinds het begin van de vaccinatiecampagne in januari. Op één dag werden er zelfs 250.380 vaccinaties gezet. Dat zijn 1,5 prikken per honderd inwoners, zelfs meer dan het record van Engeland.

In december/januari waren we het traagste jongetje uit de klas en nu het snelste. Hoe komt dat?

Volgens de autoriteiten is er maar één verklaring: er wordt nu meer geleverd. Maar Nederland was ook slecht voorbereid en de prikcampagne werd vertraagd door tal van inschattingsfouten en beleidskeuzes, schrijft NRC.

De meeste landen waren in december goed genoeg voorbereid om te beginnen. In Nederland duurde dat tot 18 januari. Dat heeft zonder twijfel tot extra sterfgevallen en ziekenhuisopnames geleid, hoewel moeilijk is aan te geven om welke aantallen het gaat.

We waren dus onvoldoende voorbereid, ook al was de epidemie al 10 maanden gaande. Er waren knopen niet doorgehakt, er was haperende IT, er waren onvoldoende mensen opgeleid.

Maar nu heeft vooral de GGD een zeer goedlopende machine opgebouwd. Dat gebeurt op grote locaties die efficiënt zijn ingericht: het is praktisch lopendebandwerk geworden, waardoor het tempo snel kan worden opgevoerd. Niemand heeft het meer over de hulp van het leger, waar een aantal maanden geleden nog vraag naar was. Ziekenhuizen kondigden aan om, als het tempo niet hoog genoeg was, bij te springen en een miljoen extra prikken per week te zetten. Ook dat was niet nodig.

De tegenvallers van AstraZeneca en Johnson hebben tot een beetje vertraging geleid. Half juli heeft iedereen die dat wil zijn eerste prik gekregen Voor september moet iedereen een tweede prik hebben gehad. Dat lijkt haalbaar. Operatie geslaagd