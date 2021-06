Droog brood, slapen in een berghok en riemslagen: meisje (12) zwaar mishandeld door ouders

Een vader en een stiefmoeder uit het Belgische Liedekerke zijn veroordeeld tot 12 maanden cel voor de mishandeling van hun 12-jarige dochter, schrijft HLN. “Alleen al het feit dat ze in een berghok op een kussen moest slapen, toont de mensonterende behandeling aan”, aldus de rechter.

Het meisje kwam met haar vader van Polen naar België waar hij een relatie begon met een Belgische vrouw die al een zoon had. Samen kregen ze nog twee kinderen. Terwijl die kinderen normaal werden behandeld, werd het meisje continu vernederd door de ouders. Ze kreeg enkel droog brood te eten, mocht niet mee op uitstapjes en moest in de berging op een kussen slapen. Ze werd geslagen met een riem.

Ook moest ze lopend naar school, terwijl de rest met de auto werd gebracht. Op koude dagen kreeg ze geen jas mee. Ze moest soms het brood van klasgenootjes stelen, omdat ze zo'n honger had en geen lunch meekreeg. Uiteindelijk vertelde ze op school over de mishandeling en deed de politie een huiszoeking in de woning. De ouders ontkenden de mishandeling, maar haar stiefbroer bevestigde de verklaringen van het meisje juist.

“Alleen het feit al dat ze in een berghok met kussen werd weggestopt volstaat om te spreken over het onmenselijk behandelen. Daarnaast hebben ze zelf toegegeven haar geslagen te hebben en weegt de verklaring van haar stiefbroer zwaar door," aldus de rechter.