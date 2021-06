Buurlanden zijn verbaasd: ineens mag in Nederland alles

Op de Europese kaart hoort Nederland nog steeds tot de risicogebieden. Het is dus niet het land waarvan de buren hadden verwacht dat het zou besluiten dat het mooi is geweest met corona. In de Belgische pers valt te lezen dat 'het niet de eerste keer zou zijn dat Nederland domme besluiten moet herroepen'.

Ook in Duitsland wordt met enige verbazing gekeken naar de versoepelingen in Nederland. "De besmettingsgraad ligt hier een stuk lager, en toch is men voorzichtiger", zegt NOS-correspondent Wouter Zwart.

Er wordt ook op gewezen dat Nederland al eerder stellig was om vervolgens van mening te veranderen. Zo werd de mondkapjesplicht heel laat ingevoerd.