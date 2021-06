Bernd Damme, compagnon van Sywert, koopt monumentale boerderij

De oproep aan Sywert en zijn twee medeplichtigen (Bernd Damme en Camille van Gestel ) om de 28 miljoen euro winst van hun liefdadigheid terug te geven, komt minstens voor Bernd Damme te laat: hij is al flink aan het uitgeven. Geld moet volgens dat soort mensen immers rollen.

Eind vorig jaar kocht Bernd Damme volgens Quotenet een 17de eeuwse boerderij in Utrecht, voor krap een miljoen. Damme leende dat geld niet van de bank, maar vanuit zijn vennootschap met de naam Labore Omnia Vincit. Vrij vertaald: werk overwint alles. En inderdaad: dat is de bv waar de mondkapjeswinst in zit.

Sywert heeft in maart 2020 zijn baan opgezegd, toen hij in de liefdadigheid ging. Volgens Sander Schimmelpenninck rijdt Sywert in een spiksplinternieuwe BMW Z4 van een ton.

Foto: NOVUM COPYRIGHT DIRK HOL