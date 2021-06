Hoe kan het dat lichaam van Jürgen Conings niet eerder werd gevonden?

Een burgemeester met een scherpe neus ontdekte het lichaam van de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings, nadat honderden militairen al weken hadden gezocht. Conings heeft vermoedelijk zichzelf van het leven beroofd, schrijft Het Laatste Nieuws.

Burgemeester van Maaseijk Johan Tollenaere maakte samen met vrienden vanochtend een mountainbiketocht in het Dilserbos, onderdeel van het Nationale Park Hoge Kempen. Zij waarschuwden de politie nadat Tollenaere een sterke lijkgeur rook. Ook jager Leonard Houben rook het lichaam vanochtend en waarschuwde eveneens de hulpdiensten.

Familieleden van Conings geloven niet dat hij suïcide heeft gepleegd. "Het kan niet dat 500 militairen met honden hem niet vinden. Ze hebben hem gedood", zegt een van de familieleden. "Ik geloof niet dat Jürgen zelfmoord heeft gepleegd. Kennen jullie Jürgen? Wij wel. Wat een bizar toeval dat net de burgemeester van Maaseik hem vindt.”

Volgens federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is het lichaam net buiten het zoekgebied teruggevonden. "De veiligheidsdiensten hebben wel in de juiste regio gezocht, maar het was een zeer grote zone, 24.000 voetbalvelden groot," aldus Van Quickenborne tegen VTM Nieuws. "Conings zou net buiten de zoekzone gevonden zijn, maar we zullen dat verder onderzoeken."

Het lichaam is aangetroffen in een zeer afgelegen, moeilijk bereikbaar gebied, waar enkel een mountainbikepaadje doorheen loopt.