Hele straat vol cafés beboet: om 22.06 uur nog op het terras

Er mag veel, maar niet alles. De horecazaken in de Korte Putstraat in Den Bosch kregen allemaal een boete, omdat er om 22.06 uur nog mensen op de terrassen zaten. De horecaeigenaren zijn woedend, terwijl de verdere versoepelingen toch echt pas op 26 juni ingaan.

Twee politieagenten hadden na tienen filmpjes gemaakt om aan te tonen dat er nog mensen aanwezig waren. Een dag later kwam de politie mededelen dat er een boete zou volgen. Die kan oplopen tot 4000 euro.

"Al onze gasten hadden de rekening gekregen. Maar we zitten in een smal straatje, het duurt gewoon even voordat die leeg is", zegt een kroegeigenaar tegen het Brabants Dagblad. "En als mensen een borreltje op hebben, krijg je ze vaak wat lastiger naar huis."

Een andere horecabaas reageert: "Mensen horen die versoepelingen en vergeten dan even dat die pas op zaterdag 26 juni ingaan. Bij ons krijgen de mensen uiterlijk kwart voor tien de rekening. Helaas zijn dan niet alle terrassen precies om tien uur al leeg."