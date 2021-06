In welke Europese landen overlijden de meeste mensen in het verkeer?

Tussen 2007 en 2016 overleden meer dan 22.500 mensen door verkeersongelukken op snelwegen in de Europese Unie. Dat blijkt uit data van de Europese Commissie. In Bulgarije gebeurde de meeste fatale auto-ongelukken, in Ierland de minste.

Het verschil tussen beide landen is groot. In Bulgarije kwamen jaarlijks 83 mensen om in het verkeer per 1.000 kilometer snelweg, in Ierland maar 6. Dat kan niet verklaard worden door de snelheidslimiet. Die is in beide landen gelijk.

En Duitsland dat op aanzienlijke delen van de snelwegen geen limiet kent, is een middenmoter als het gaat om het aantal dodelijke verkeersongelukken. Andere factoren lijken een grotere rol te spelen, zoals de kwaliteit van de wegen, verkeersdrukte, alcoholconsumptie en geografische karakteristieken van landen.

Maar snelheid speelt ook een rol, want zoomen we in op de situatie in Duitsland, dan blijkt dat er 0,95 dodelijke ongelukken gebeuren per miljard gereden kilometers op de wegen met snelheidslimiet en 1,67 fatale ongevallen op wegen zonder maximumsnelheid. Dat is een verschil van 75 procent, schrijft Der Spiegel.

Zoals je in onderstaande grafiek kunt zien, is Nederland het enige land waar maximaal 100 kilometer per uur mag worden gereden. Wat dodelijke ongelukken betreft staat Nederland net in de betere helft van het rijtje met jaarlijks 27,9 fatale ongevallen per 1000 kilometer snelweg.