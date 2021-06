Vakantie: Nederland bijna veilig land

Zolang de rest van Europa vindt dat Nederland teveel besmettingen heeft is reizen in Europa ingewikkeld. En hoewel we zelf vinden dat de epidemie voorbij is, vindt de rest van Europa dat niet. Die vinden Nederland een van de laatste brandhaarden.

Maar daar komt vermoedelijk verandering in. Om van rood naar oranje of groen te gaan moeten twee cijfers beter worden.

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners moet gedurende twee weken beneden de 40 Het percentage positieve testen moet beneden de 4

Een land kleurt groen als gedurende 2 weken minder dan 50 besmettingen per 100 duizend inwoners worden gemeld, omgerekend 25 per week. Nederland telde de afgelopen week 35 positieve testen per 100 duizend inwoners, en met de week daarvoor erbij komt deze waarde voor 14 dagen op bijna 90 meldingen. Maar als de huidige trend door zet zijn we eind volgende week onder de 50.

Hetzelfde geldt voor het percentage positieve testen. Dat moet dalen tot beneden de 4 procent. Het is nu 4,5 procent.

Als de huidige daling doorzet, is de kans groot dat Nederland eind volgende week tot veilig gebied wordt verklaard. Dat zou betekenen dat voor veel Europese landen geen test, vaccinatiebewijs of quarantaine meer nodig is.