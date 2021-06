Dit zijn de 10 ‘hipste’ straten ter wereld: er zit één Nederlandse bij

Nu de rook van de coronacrisis langzaam optrekt, de tweede prik in zicht is en de vliegtuigen weer de lucht in gaan, keert ook onze wanderlust weer terug. En daarmee de lijstjes, die je vertellen waar je écht een keer heen moet.

Reisplatform Time Out doet ook een duit in het zakje en laat ons weten welke straten het 'coolst' zijn om te bezoeken. Ze vroegen 27.000 stadsbewoners van over de hele wereld en checkten zelf ook de belangrijkste hotspots uit. Er is zelfs gekeken naar de mate waarin een straat een gemeenschapsgevoel oproept.

En daar op dat enigszins willekeurige lijstje, tussen straten in Barcelona, Melbourne en Londen, vinden we de Witte de Withstraat terug in Rotterdam.

De 10 'coolste' straten ter wereld volgens Time Out:

1. Smith Street, Melbourne, Australië

2. Passeig de Sant Joan, Barcelona, Spanje

3. South Bank, Londen, VK

4. San Isidro, Havana, Cuba

5. Sunset Boulevard, Los Angeles, VS

6. Witte de Withstraat, Rotterdam, Nederland

7. Rua Três Rios, São Paulo, Brazilië

8. Haji Lane, Singapore

9. Rua Rodrigues de Faria, Lissabon, Portugal

10. Calle Thames, Buenos Aires, Argentinië