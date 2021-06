Vliegtuig met parachutisten crasht langs snelweg A50

Een vliegtuig is vanochtend na een heftige noodlanding in een greppel terechtgekomen langs de A50 bij Apeldoorn. Het toestel ligt met een vleugel op de vangrail van de snelweg. Dat meldt De Gelderlander.

Kort na het opstijgen viel de motor van het toestel uit en maakte de piloot een geslaagde noodlanding.

Het gaat om een vliegtuig dat parachutisten de lucht in brengt. Er zaten achttien mensen in het toestel. Zij konden allemaal op eigen kracht het vliegtuig verlaten. Wel is een aantal van hen ter plekke onderzocht door ambulancepersoneel, maar niemand is serieus gewond geraakt.