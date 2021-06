Gemiddelde ziekenhuis behandelt nog drie coronapatiënten

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen. Artsen en verpleegkundigen behandelen momenteel nog 363 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 29 minder dan donderdag. In een week tijd zijn 170 ziekenhuisbedden vrijgekomen. Het gemiddelde ziekenhuis behandelt nu nog 3 coronapatiënten, maar dat is niet gelijkmatig verdeeld over het land. Meerdere ziekenhuizen hebben hun coronavleugels kunnen sluiten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 216 coronapatiënten. Dat zijn er 18 minder dan op donderdag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde met 11 naar 147. Met beide cijfers is Nederland terug op het niveau van eind september, aan het begin van de tweede golf. Non-Covid-patiënten Hoe meer coronapatiënten de ziekenhuizen verlaten, hoe meer plek er komt voor mensen met andere aandoeningen. Op de intensive cares liggen nu 599 zogeheten non-Covid-patiënten, 28 meer dan op donderdag. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die een operatie hebben ondergaan vanwege kanker of ernstige hartklachten, of die het slachtoffer zijn geworden van een ernstig ongeluk. Ongeveer een maand geleden behandelden de intensive cares meer coronapatiënten dan non-Covid-patiënten. Dat is sindsdien helemaal omgeslagen, er zijn nu 452 niet-coronapatiënten meer op de ic's. Dat is het grootste verschil sinds 1 oktober, bijna negen maanden geleden. Laagste aantal Steeds minder coronapatiënten hoeven in een ziekenhuis te worden opgenomen. In de afgelopen 24 uur belandden slechts 11 mensen vanwege corona op een verpleegafdeling of intensive care. Dat is het laagste aantal sinds oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens. Vorige week vrijdag werden 36 coronapatiënten opgenomen, de vrijdag ervoor 59 en nog een vrijdag eerder 77. Het zijn de laatste ziekenhuiscijfers van deze week. Vanwege het lage aantal opgenomen patiënten komt het LCPS alleen doordeweeks nog met updates. De volgende cijfers komen dus op maandag.