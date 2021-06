Regenboogprotest tegen Hongaarse regering tijdens EK-duel Oranje

Op meerdere plekken in Nederland wappert zondag de regenboogvlag, het symbool voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. Dat gebeurt uit protest tegen het antihomobeleid van de Hongaarse regering.

De protestactie is zondag omdat het Nederlands elftal die avond zijn wedstrijd in de achtste finales op het EK speelt in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Aanvoerder Georginio Wijnaldum draagt tijdens het duel tegen Tsjechië een band met de tekst OneLove, als boodschap tegen discriminatie. Duizenden Oranjefans zijn waarschijnlijk bij de wedstrijd. Op Schiphol kunnen ze een regenboogvlag of -zweetbandje krijgen van KRO-NCRV-presentator Klaas van Kruistum. Op de vlag en het bandje staat de tekst A szerelem mindenkié, Hongaars voor Liefde is voor iedereen.

Vicepremier Sigrid Kaag en de Haagse wethouder Bert van Alphen hijsen zondag dertien inclusieve vlaggen bij de Hofvijver, naast het Binnenhof. Dat doen ze zondag om 16.00 uur, twee uur voor de aftrap in Boedapest. Ook op andere plekken in de hofstad gaat die vlag in top. De gemeentes Zwolle, Enschede, Tilburg, Den Bosch, Alkmaar, Hilversum, Rijswijk, Kerkrade, Steenwijkerland, Baarn, Dalfsen, Soest en Brummen hebben ook aangekondigd dat ze zondag de regenboogvlag uithangen. In Haarlemmermeer en Capelle aan den IJssel blijft die vlag tot aan het einde van het EK hangen.

Op meerdere plekken worden bouwwerken verlicht in de kleuren van de regenboog. De gemeente Leiden doet dat bijvoorbeeld bij de Koornbeursbrug, Capelle aan den IJssel verlicht het gemeentehuis en in Amstelveen gebeurt dat bij een kunstwerk op het Keizer Karelplein.

In de afgelopen dagen zijn al meerdere regenboogprotesten tegen Hongarije gehouden. Zo werden de Erasmusbrug in Rotterdam, Ziggo Dome en de A'DAM Toren in Amsterdam en het stadhuis van Groningen verlicht in de kleuren van de regenboog.