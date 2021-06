Simpele parkeerhack gaat viraal: zo kun je altijd je deur goed openen

Het gebeurt nog al eens dat je na het parkeren je autodeur nauwelijks kunt openen omdat je net te dicht op je buurman staat. Daar heeft een man op TikTok een handige oplossing voor: houd de linker lijn aan. Zijn filmpje is in drie dagen tijd al meer dan 4 miljoen keer bekeken.

TikTokker 'bigbruva_77' legt uit hoe ze op een afleverparkeerplaats van General Motors parkeren. De auto's worden er niet in het midden van de parkeerplek neergezet, maar met de banden tegen de linker witte lijn. Het ziet er niet alleen keurig uit, het zorgt er ook voor dat iedereen makkelijk uit kan stappen.

Je zou zeggen dat dat ook kan als iedereen in het midden van het parkeervak parkeert, maar het punt is: dat kunnen we niet. We vinden het veel lastiger om in het midden te parkeren dan strak tegen een lijn aan. Klein nadeeltje: het werkt alleen als iedereen het doet. Wanneer iemand zich er niet aan houdt, wordt het alsnog een rommeltje.