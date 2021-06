Megadrugsvondst in Noord-Hollands dorpje: 3000 kilo cocaïne en 11 miljoen aan cash

In een boerderij in het Noord-Hollandse De Kwakel is 3000 kilo aan cocaïne gevonden met een straatwaarde van 195 miljoen euro. Daarnaast vond de politie 11 miljoen euro aan cash. Dat meldt de Telegraaf vanochtend.

Een 54-jarige man die in de boerderij verbleef is aangehouden net als een 29-jarige man die in Aalsmeer is aangetroffen. Mogelijk worden er nog meer mensen opgepakt.

De politie meldt dat de boerderij afgeladen was met blokken cocaïne. Verder lagen er miljoenen aan cash en troffen de agenten ook nog zes vuurwapens, dempers en munitie aan plus geldtelmachines.

'Het is echt een enorme vondst. Zo te zien hielden ze er hier een luxe leven op na, want we vonden ook flessen wijn ter waarde van duizenden euro’s per fles en een luxe boek van zo’n 12.500 euro. Aan de muur hing een poster van Marlon Brando als Don Corleone in The Godfather“, aldus de woordvoerder.

Er zijn volgens de Telegraaf directe banden met een Zuid-Amerikaanse drugsorganisatie.