Nederland kleurt groener op coronakaart, Spanje wordt roder

Meer delen van Nederland kleuren groen op de Europese coronakaart, nu het aantal coronagevallen blijft dalen. Groningen en Friesland stonden al op het laagste niveau en deze week komen Drenthe, Flevoland en Limburg erbij. De rest van het land blijft voorlopig oranje. De kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC, de evenknie van het Nederlandse RIVM, is gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen veertien dagen. De organisatie kijkt ook naar het percentage positieve tests. Volgens de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn in de afgelopen twee weken ongeveer 9249 Nederlanders positief getest op het coronavirus. Dat komt neer op zo'n 53 gevallen op elke 100.000 inwoner. Eind mei waren er in twee weken tijd meer dan 2100 positieve tests op elke 100.000 Nederlanders. Spanje en Portugal In Spanje en Portugal gaat de situatie juist achteruit. De regio's Catalonië, Valencia en Aragon zijn rood geworden. Andalusië, de Canarische eilanden, La Rioja en Cantabrië hadden die status al. Ibiza en Mallorca waren groen, maar zijn oranje geworden. Portugal is oranje, net als Wallonië, Ierland en Letland. Cyprus is rood geworden. Frankrijk is helemaal groen geworden, op een paar overzeese gebiedsdelen na. Ook Duitsland, Italië, Luxemburg, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Finland, IJsland, Roemenië, Bulgarije, Estland, Litouwen en Malta zijn volledig groen. Griekenland is bijna helemaal groen, op Athene, Rhodos en nog wat eilanden na.