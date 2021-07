Camera’s gaan automobilist vanaf viaducten bespieden

De politie gaat camera's op viaducten over de snelweg installeren om automobilisten te betrappen op appen achter het stuur en andere dingen die het verkeer in gevaar brengen

„Afleiding is één van de belangrijkste ongevalsoorzaken in het verkeer en met dit wapen denken wij de pakkans zo te vergroten, dat mensen hun gedrag gaan aanpassen. Want straks kunnen bellende en appende automobilisten bij ieder viaduct gepakt worden. Dat zullen ze zeker doen als ze geflitst worden en een bekeuring van 240 euro volgt”, zegt Paul Broer van de Nationale Politie tegen De Telegraaf.

De landelijke projectleider Infrastructuur bij de politie wil met nieuwe technologie nog harder optreden tegen asociaal rijgedrag in het verkeer. „Deze zogenoemde monocam is daar een voorbeeld van, want dit apparaat kunnen we variabel op verschillende locaties per dag inzetten, zodat de automobilist er niet op voorbereid kan zijn. Dus op het moment dat via Flitsmeister of Waze bekend is dat er op een bepaald viaduct geflitst wordt, bouwen wij onze apparatuur alweer ergens anders op.”