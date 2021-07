Vaker misbruik door (stief)ouders

In 2020 hebben zich méér kinderen bij het Centrum voor Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) gemeld die zeggen dat ze worden uitgebuit door (een van) hun ouders. Ging het in 2019 nog om 16 meldingen, in 2020 waren dat er 28. In veruit de meeste gevallen is er sprake van uitbuiting door seksueel misbruik. Dat meldt het ND

Van de meldingen die bij het CKM binnenkwamen, gaat het in een op de zeven gevallen om kinderen die door een of beide ouders worden uitgebuit. Soms is daarbij ook een nieuwe partner van de ouder betrokken.

Regelmatig gaat het om misbruik dat al geruime tijd voortduurt, soms meer dan twee jaar.

Uit het rapport rijst ook het beeld op dat mensenhandel, kinderhandel en seksuele uitbuiting nauwelijks zijn gehinderd door de coronacrisis. Kreeg het CKM in 2019 in totaal 295 unieke meldingen van mensenhandel, in 2020 waren dit er 283. In 90 procent van de gevallen ging het om meldingen van seksuele uitbuiting.