Aantal coronagevallen loopt flink op, toename van 75 procent

Voor het eerst in weken stijgt het aantal nieuwe coronagevallen. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk meer dan 7000 besmettingen vastgesteld, zo'n 75 procent meer dan in de week ervoor. De vraag is in hoeverre de stijging komt doordat meer mensen zich laten testen op het coronavirus zodat ze een avondje uit kunnen, en in hoeverre het virus zich daadwerkelijk sneller en sneller verspreidt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel mensen in de afgelopen zeven dagen positief zijn getest. Vorige week meldde het instituut dat het in de zeven dagen ervoor 4208 meldingen van nieuwe gevallen had gekregen. De week ervoor waren er 5714 positieve tests.

In de zes dagen na de laatste update zijn al meer dan 6300 gevallen gemeld. Dat zijn gemiddeld meer dan 1050 positieve tests per dag. Daarmee zou het weekcijfer kunnen uitkomen op bijna 7400.

In de afgelopen week zijn een paar grote uitbraken vastgesteld. Zo zijn minstens 180 bezoekers van discotheek Aspen Valley in Enschede positief getest. In Amsterdam zijn in de laatste vier dagen meer dan 600 besmettingen vastgesteld, bijna evenveel als in de twee weken ervoor. Op maandag telde de hoofdstad 245 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds half mei.

Bij ongeveer de helft van alle nieuwe gevallen gaat het om de Delta-variant, de nieuwe naam van de Indiase variant, schat het RIVM. In het najaar zou dat kunnen leiden tot een nieuwe golf ziekenhuisopnames.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen en hoeveel mensen zijn overleden aan het virus. Vorige week meldde het instituut dat 82 mensen in het ziekenhuis waren beland, van wie 17 op de intensive care. Dat was fors lager dan de week ervoor, en die daling lijkt zich wel door te zetten. Het aantal gemelde sterfgevallen, vorige week 15, blijft waarschijnlijk ongeveer gelijk.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal. Dat cijfer was sinds april aanzienlijk gedaald, wat erop wijst dat het virus steeds meer moeite had om nieuwe mensen te besmetten. Afgelopen vrijdag stond het getal op 0,82. Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd. Het zijn er waarschijnlijk ongeveer 1,5 miljoen, iets meer dan de week ervoor.