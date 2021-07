Zichtbare bewaking bij VUmc afgeschaald

Bij het VUmc in Amsterdam staan niet langer zwaarbewapende agenten. De zichtbare bewaking bij het ziekenhuis lijkt te zijn afgeschaald. Dinsdagavond, toen misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd neergeschoten in het centrum van de stad, bewaakten zwaarbewapende agenten de ingang van de spoedeisende hulp van het VUmc. Woensdagochtend kwam de politie langs tijdens een surveillance, ook staan er twee politiewagens. Een woordvoerder van het VUmc kon om privacyredenen niet bevestigen dat de zwaargewonde De Vries naar het ziekenhuis aan de De Boelelaan was gebracht. Ook kon de woordvoerder niets kwijt over de aanwezigheid van de agenten.