De Jonge: Europees reisadvies over Nederland kan tegenvallen

DEen Europees reisadvies over Nederland, dat binnenkort verwacht wordt, kan volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nog wel eens tegenvallen. Nu kleurt Nederland vooral geel en zelfs deels groen, waardoor er geen grote reisbeperkingen gelden voor Nederlanders. Maar vanwege de snel toenemende coronabesmettingen zou die kleurcode weleens naar 'rood' of zelfs 'donkerrood' kunnen gaan, waardoor Nederlandse reizigers mogelijk eerst in quarantaine moeten in het land van aankomst. De Europese gezondheidsdienst ECDC baseert de kleurcodes van alle EU-lidstaten onder meer op het gemiddelde aantal positieve tests van de afgelopen veertien dagen. De kaart wordt iedere donderdag bijgewerkt. De Jonge verwacht nog niet dat de eerstvolgende update gevolgen heeft voor Nederland, maar die daarop waarschijnlijk wel. Vanwege de sterke stijging in het aantal coronabesmettingen heeft De Jonge het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies gevraagd. D66 en PvdA willen dat De Jonge het OMT vraagt welke maatregelen Nederland moet nemen om de besmettingscijfers weer stabiel te krijgen. Anders kan het vrije verkeer van Nederlanders in Europa in gevaar komen, vrezen de partijen.