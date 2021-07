Wanneer kleurt Nederland rood en mogen we dan nog op vakantie?

De Europese coronakaart bepaalt hoe we ervoor staan wat het aantal besmettingen betreft. En dat is niet best. Aankomende donderdag wanneer er weer een update is, gaat Nederland waarschijnlijk op rood.

De kaart wordt gemaakt door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Iedere regio (in Nederland is iedere provincie een regio) krijgt de kleurcode groen, geel, rood of donkerrood. Om groen te zijn moet een regio in de afgelopen twee weken gemiddeld minder dan 75 besmettingen hebben per 100.000 inwoners. Voor Nederland komt dat neer op 940 besmettingen per dag.

Zijn er meer dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners over de laatste twee weken gemeten dan kleurt een land rood, maar er wordt ook naar het percentage positieve tests gekeken. Is dat hoger dan 4 procent dan springt een land ook direct op rood. Op dit moment is Nederland nog geel en het noorden zelfs groen. Alleen grote delen van Spanje en Portugal zijn rood.

Maar volgens de meest recente cijfers zijn er de afgelopen twee weken 20.434 coronabesmettingen vastgesteld, schrijft RTL Nieuws. Het percentage positieve tests ligt op 5,5 procent. Het kan dus bijna niet anders of Nederland wordt donderdag rood. Donkerrood worden we voorlopig nog niet. Daarvoor zijn er twee weken lang minimaal 6250 positieve tests per dag nodig.

Vakantie

In principe mag je vanuit een rood land met een coronapaspoort, waaruit blijkt dat je gevaccineerd of recent getest bent, gewoon op vakantie in Europa, maar landen kunnen aanvullende eisen stellen, zoals een verplichte quarantaine. Landen waar het toerisme een belangrijke inkomstenbron is, zoals Frankrijk zijn mogelijk minder streng dan bijvoorbeeld Duitsland, maar check dus altijd eerst de regels voor je de grens overgaat.