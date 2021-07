RTL: onduidelijk uit welke hoek dreiging komt

Het is bij RTL nog niet duidelijk uit welke hoek de dreiging komt waardoor zaterdagavond de live-uitzending van RTL Boulevard niet door kon gaan. Na informatie van de Amsterdamse driehoek werd besloten de uitzending af te gelasten.

"Daar heb ik nog geen nadere informatie over gekregen. Wij zijn nog steeds in overleg met de autoriteiten en hopen binnenkort meer informatie te kunnen krijgen", zegt Sven Sauvé, ceo van RTL Nederland.

Vanwege de dreiging zijn "zichtbare en onzichtbare maatregelen" genomen, liet een woordvoerder namens de Amsterdamse burgemeester, politie en Openbaar Ministerie weten. De studio werd na de melding ontruimd.

Buiten bij de studio van Boulevard staan twee speciale politievoertuigen. In totaal zijn er een stuk of drie politiemensen op de been. Het toegangshek van de studio is gesloten. Ook achter de ramen van de studio was niks te zien, er branden geen lampen. Het Leidseplein, waar de studio zit, werd zaterdag niet ontruimd.

Afgelopen dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat. Hij was te gast geweest in het programma en liep na afloop ervan naar de nabijgelegen parking.