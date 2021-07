Paus draagt zondagmis op vanuit het ziekenhuis

Paus Franciscus gaat de zondagmis voor vanuit het ziekenhuis waar hij herstelt van een ingreep die hij afgelopen weekend onderging. Eerder maakte het Vaticaan bekend dat het goed gaat met de kerkvader, maar dat hij nog niet voldoende is opgeknapt om terug te keren naar het Vaticaan.

De 84-jarige paus loopt sinds vrijdag weer zonder hulp en eet normaal. In de nacht van woensdag op donderdag had hij nog koorts, maar ook die was een dag later verdwenen.

Franciscus ligt in dezelfde kamer van waaruit een van zijn voorgangers, paus Johannes Paulus II, in 1992 het gebed leidde. Vlak daarna liep de toenmalige paus naar het raam om te zwaaien naar de gelovigen die zich buiten hadden verzameld.

De kerkvader onderging afgelopen zondag een geplande operatie in de medische en chirurgische faculteit van de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart in Rome. Meerdere pausen zijn hier in het verleden al behandeld. Franciscus heeft de darmziekte diverticulitis, die veel voorkomt bij ouderen en tot pijn en koorts kan leiden. De aandoening leidt tot uitsteeksels in de darmwand die ontstoken kunnen raken.