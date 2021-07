Parachute gaat niet open, maar man overleeft val door goed geïsoleerd dak

Een parachutesprong zonder dat het valscherm open gaat, overleef je normaal gesproken niet, maar een Britse militair had ongelooflijk veel geluk. Zijn val werd gebroken door een goed geïsoleerd, maar kennelijk niet al te stevig dak in Californië.

De Britse luchtmacht was bezig met een oefening in de Amerikaanse staat. De parachutisten sprongen vanaf 4,5 kilometer hoogte uit een vliegtuig. Maar bij een van hen ging het helemaal mis. Hij leek te pletter te vallen, maar belandde op het dak van een huis, zakte erdoorheen en kwam op de keukenvloer terecht omringd door isolatiemateriaal.

Buurvrouw Rose Martin, verpleegkundige van beroep, vond de man als eerste. "Ik wilde niet dat iemand hem verplaatste", zei Martin. "In mijn ogen is het een wonder dat hij nog leeft, zonder parachute." Hij had geluk dat hij niet op een muur landde of op andere harde voorwerpen.

Volgens de politie was de man na zijn val 'bij bewustzijn, in veel pijn, maar niet zwaargewond'. De Britse luchtmacht weet te melden dat de soldaat al herstellende is.