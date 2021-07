Worden je borsten groter door het Pfizer-vaccin?

Het verhaal op social media is hardnekkig en lijkt enige geloofwaardigheid te hebben. NOSop3 zocht uit waar het gerucht vandaan komt.

Want nee, het is niet waar dat borsten gaan groeien van het vaccin. Het spuitje kan wel tijdelijk iets anders met je lichaam doen: de klieren in je oksels kunnen iets opzwellen als reactie van het afweersysteem op het vaccin. Doordat die klieren opzwellen, kan het ook zijn dat je bh strakker gaat zitten en dat het voelt het alsof je borsten groter zijn geworden.

Het gerucht op sociale media dat het vaccin fillers in je lichaam aantast, klopt ook niet helemaal. Fillers kunnen wel wat opzwellen na de spuit, maar die zwelling verdwijnt na verloop van tijd vanzelf. Artsen adviseren in ieder geval wel om twee weken voor en twee weken nadat je gevaccineerd bent geen fillers te nemen.