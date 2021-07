Van positief geteste mensen was 6 procent volledig gevaccineerd

Van de mensen die afgelopen week positief hebben getest op het coronavirus heeft 6 procent bij het maken van de testafspraak aangegeven volledig te zijn gevaccineerd. Het gaat om 2562 van de ruim 42.000 positief geteste mensen van wie de vaccinatiestatus bekend is. Van meer dan een kwart van de mensen die besmet raakten is onbekend of ze wel of niet zijn gevaccineerd tegen het virus. Onbekend is wanneer de volledig gevaccineerden die toch besmet raakten hun tweede prik van Pfizer/BioNTech, Moderna of AstraZeneca, of hun eerste en enige prik van Janssen, hebben ontvangen. Vaccins hebben enige tijd nodig om goed te gaan werken. De overheid gaat uit van twee weken na de laatste prik. Veruit de meeste mensen die positief testten (84 procent) waren niet gevaccineerd tegen het coronavirus, zo blijkt uit gegevens van de GGD'en waar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over rapporteert. De overige 10 procent was naar eigen zeggen deels gevaccineerd. Dat wil dus zeggen dat ze één prik hadden gekregen van een vaccin waarvan twee doses nodig zijn voor een goede bescherming. "Ook al zijn er ongeveer 18 miljoen vaccinaties gezet, veel mensen zijn nog niet of niet volledig gevaccineerd. Het is en blijft daarom belangrijk om je aan de maatregelen te houden", benadrukt het RIVM nog eens. "Een coronavaccinatie beschermt de meeste mensen tegen ernstig ziek worden en zorgt dat het zich minder snel verspreidt", voegt het instituut eraan toe. "Maar ook als je gevaccineerd bent, is er nog een kans dat je besmet raakt en daarna anderen kan besmetten."