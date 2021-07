Streefbedrag van 1 miljoen euro opgehaald voor zaak Tanja Groen

Het streefbedrag van 1 miljoen euro is opgehaald voor de vermissingszaak van Tanja Groen. Dat heeft Simon Vuyk, bestuurslid van Stichting De Gouden Tip, dinsdagavond bekendgemaakt in het programma Op1. De actie werd opgezet door Peter R. de Vries, voorzitter van de stichting. Het geld is bedoeld als beloning voor de tip die leidt naar de opsporing van de sinds 1993 vermiste studente.

Bij de start van het programma deelde Vuyk de tussenstand van dat moment: 1.167.000 euro. Het bereiken van het streefbedrag noemt het bestuurslid "van grote betekenis tegenover wat er met Peter is gebeurd". Want: "Als iemand in staat is om kleine kansen te grijpen, is hij het wel."

Vuyk benadrukt dat er nog steeds gedoneerd kan worden. Al het geld dat bovenop de 1 miljoen voor de zaak van Groen wordt opgehaald, kan gebruikt worden om andere vermissingszaken op te lossen.

Steun

De zaak van de destijds 18-jarige studente van de Universiteit Maastricht kreeg afgelopen week meerdere keren de aandacht nadat De Vries na zijn televisieoptreden bij RTL Boulevard werd neergeschoten in Amsterdam. Dinsdagavond wijdde het programma Tijd voor MAX de hele uitzending aan de vermissingszaak. Daarin waren ook de kinderen van De Vries, Kelly en Royce, te zien. In een video bedankten ze voor alle steun die ze na de aanslag ontvingen en riepen ze op om samen "de droom" van hun vader te verwezenlijken om de zaak van Groen "en vele andere zaken tot een oplossing te brengen". Aan het einde van de uitzending stond de teller op 931.000 euro. Ruim twee uur later werd de droom inderdaad werkelijkheid.

Ook RTL Boulevard besteedde aandacht aan de zaak in hun aflevering van vorige week woensdag, die de dag na de aanslag volledig in het teken stond van De Vries. De uitzending werd zaterdagavond herhaald toen de gebruikelijke live-uitzending vanwege een ernstige dreiging gericht aan de studio niet door kon gaan. De eerste uitzending werd door 1,3 miljoen mensen bekeken, naar de herhaling zaterdag keken 512.000 mensen volgens Stichting KijkOnderzoek.