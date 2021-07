Bijna 10.500 nieuwe coronagevallen, hoogste aantal sinds kerst

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal gestegen tot 10.492, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend. Dat zijn er bijna drie keer zoveel als vorige week woensdag. Het gaat om het hoogste aantal sinds 25 december vorig jaar, eerste kerstdag. Vergeleken met dinsdag nam het aantal positieve tests woensdag met 2632 toe. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 58.766 nieuwe besmettingen. Dat komt neer op gemiddeld 8395 nieuwe gevallen per dag. Eind juni begonnen de coronabesmettingen op te lopen als gevolg van de snel oprukkende Delta-variant van het coronavirus. Verreweg de meeste mensen die positief testen zijn tieners en twintigers, maar het aantal gevallen onder dertigers, veertigers en vijftigers begint ook op te lopen.