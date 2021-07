WHO wil vervolgonderzoek in China naar oorsprong virusuitbraak

Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil nogmaals in China onderzoek doen naar de herkomst van de uitbraak van het coronavirus, heeft WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus vrijdag gezegd. Het onderzoek zou zich moeten richten op laboratoria rond Wuhan, de Chinese stad waar het virus uitbrak.

Een onderzoeksteam van de WHO, met de Nederlandse virologe Marion Koopmans, deed eerder dit jaar al onderzoek in en rond Wuhan, maar Tedros zei eerder al dat gebrek aan gegevens over de eerste dagen van de uitbraak de naspeuringen in de weg zaten.

Het eerdere onderzoek wees uit dat het virus waarschijnlijk van vleermuizen via een ander dier naar mensen is overgesprongen, maar sommige landen, waaronder de Verenigde Staten, en wetenschappers bleven aandringen op nader onderzoek naar een laboratorium in Wuhan, dat onderzoek deed naar virussen, inclusief coronavirussen.

Het is nog maar de vraag of het van een tweede missie komt: China heeft nog niet laten weten of de onderzoekers weer welkom zijn en heeft de veronderstelling dat het virus uit een laboratorium afkomstig is altijd van de hand gewezen.