Het coronavirus is tussen zaterdagochtend en zondagochtend vastgesteld bij 10.247 mensen. Vergeleken met zaterdag daalde het aantal besmettingen met 856. Zaterdag meldde het RIVM 11.103 nieuwe coronagevallen.

Er is een persoon overleden. Zaterdag waren er nul sterfgevallen gemeld. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het even duren voordat dat sterfgeval is geregistreerd.