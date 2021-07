Madagaskar kampt met grootste hongersnood in 40 jaar: direct gevolg klimaatcrisis

Madagaskar is het volgende slachtoffer van de wereldwijde klimaatcrisis. Voor meer dan een miljoen mensen dreigt hongersnood. Het Afrikaanse eiland kampt met een sprinkhanenplaag, aanhoudende droogte en stofwinden.

Het is op dit moment het enige land ter wereld waar een dergelijke hongersnood niet het gevolg is van oorlog, maar van klimaatverandering, schrijft de Volkskrant. Van de 1,1 miljoen mensen met voedseltekort zitten er minstens 14.000 in fase 5, de catastrofale fase van hongersnood. In oktober loopt dit aantal vermoedelijk op tot 400.000.

Droogte

Madagaskar kampt met de grootste droogte sinds 1981. De regen is al drie jaar uitgebleven. Sprinkhanen teisteren de toch al schamele oogsten en grote stofstormen bedekken de akkers. Het is een rechtstreeks gevolg van de opwarming van de aarde.

"Deze mensen hebben hier zelf nul aan bijgedragen", zegt WFP-programmaleider Lola Castro in The Washington Post. "Ze hebben geen auto’s, geen fornuis, geen elektriciteit. Het is onze morele plicht om ze te helpen."

Medisch coördinator Karin Huster van MSF vindt het onacceptabel dat mensen in 2021 nog sterven van de honger. "Er zijn genoeg middelen in de wereld; geld, voedsel en water. Het feit dat mensen als Jeff Bezos of Elon Musk naar de ruimte reizen terwijl elders in de wereld mensen niets te eten of te drinken hebben, vind ik schokkend."