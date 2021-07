Aantal coronagevallen stijgt weer, ook al is het minder explosief

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft stijgen, maar de toename is niet zo explosief als vorige week. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk zo'n 70.000 tot 75.000 mensen positief getest.

Dat is ongeveer 40 procent meer dan de week ervoor. Toen werden bijna 52.000 nieuwe gevallen geregistreerd, en dat was zes keer zo veel als het aantal de week daarvoor.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte weekcijfer. In de afgelopen zes dagen zijn bijna 63.000 mensen positief getest. Op drie van die zes dagen waren er meer dan 11.000 positieve tests, en op twee andere dagen meer dan 10.000. De laatste keer dat er vijf achtereenvolgende dagen met meer dan 10.000 nieuwe gevallen waren, was in december, zeven maanden geleden.

Het gemiddelde loopt wel iets langzamer op. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei maandag dat het aantal positieve tests stabiliseert.

Nog steeds zijn verreweg de meeste mensen die positief testen tieners en twintigers, maar bij hen zijn ook de eerste voortekenen van een daling te zien.

In de wekelijkse update meldt het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat aantal komt waarschijnlijk uit op ongeveer 300. Vorige week meldde het instituut dat 60 mensen in het ziekenhuis waren beland, van wie 12 op de intensive care. Het aantal sterfgevallen blijft min of meer gelijk. Vorige week meldde het RIVM 13 sterfgevallen, en nu zullen dat er ook 10 tot 15 zijn.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal. Dat cijfer steeg eind vorige week naar 2,91, het hoogste niveau ooit. Dat getal geeft aan dat het virus zich met een ongekend tempo verspreidt. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd. Het zijn er waarschijnlijk ongeveer 1,1 miljoen en dat zou het laagste aantal sinds eind mei zijn. Meer dan 82 procent van de volwassenen heeft in elk geval een eerste prik gehad, en daarmee behoort Nederland tot de top van Europa.