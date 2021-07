De helden: ziekenhuizen gaan zorg inhalen in avonden en weekenden

Minimaal 140.000 Nederlanders wachten nog op een operatie na de coronacrisis. Om die enorme hoeveelheid uitgestelde zorg in te halen, werken artsen en verpleegkundigen in de avonden en weekenden door, blijkt uit een rondgang van het AD.

Zo gaan er in Zwolle in het ziekenhuis op zaterdagen zes operatiekamers gebruikt worden, meldt een woordvoerder aan de krant. In het Rotterdamse Erasmus MC worden mensen in de avonduren geholpen.

Ook worden operatiekamers efficiënter ingezet. "Door veel dezelfde operaties te doen op één dag, zoals galblaas- of liesbreukoperaties, hoef je niet elke keer de operatiekamer aan te passen en kun je sneller wisselen van patiënten", vertelt een woordvoerder van een ziekenhuis in Drachten aan het AD. "Daardoor kun je 1 à 2 extra patiënten opereren op een dag."