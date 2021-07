Toeristische ruimtevlucht van 18-jarige Nederlander begonnen

De toeristische ruimtevlucht van de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen is begonnen. De raket met Daemen, de rijkste mens op aarde Jeff Bezos en twee anderen steeg dinsdag op vanaf de ruimtebasis in het westen van Texas.

Zodra het vaartuig de dampkring verlaat, is de Brabander de jongste astronaut ooit. Ook is hij dan de vierde geboren Nederlander die in de ruimte is geweest, na Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels en André Kuipers.

De vlucht duurt in totaal iets meer dan 10 minuten. De raket gaat naar een hoogte van ruim 100 kilometer, waar de passagiers een paar minuten gewichtloos zijn en de aarde en het heelal kunnen zien.

Het is de eerste bemande vlucht van het ruimtevaartbedrijf van Bezos, Blue Origin. Dat wil toeristische vluchten naar de rand van de dampkring verkopen. Met de eerste vlucht wil Bezos de aandacht op zichzelf en zijn bedrijf vestigen. Daarom zit Bezos zelf aan boord, samen met zijn broer Mark. Een andere plek werd aan de 82-jarige Wally Funk gegeven. Zij moet de oudste astronaut ooit worden. Funk maakte in de jaren zestig deel uit van de eerste lichting vrouwelijke astronauten van de Verenigde Staten, maar niemand van hen ging ooit de ruimte in.

Blue Origin verkocht het laatste plekje aan boord aan de hoogste bieder. Een onbekend persoon betaalde zo'n 28 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro) voor de reis, maar bleek niet te kunnen. Hij of zij gaat mee op een latere ruimtevlucht. Daarop mocht Daemen mee. Zijn vader, een belegger, had ook een bod op de vlucht uitgebracht. Blue Origin noemt Daemen "de eerste betalende klant", maar het is niet bekend hoeveel hij of zijn vader heeft betaald.

Daemen wil in september, na terugkeer op aarde, in Utrecht natuurkunde gaan studeren.