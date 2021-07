Het valse medeleven met Peter R van snuivende BN’ers

Er was de afgelopen tijd een bonte stoet BN'ers die het heel erg vonden wat Peter R de Vries is overkomen. Hij is - vermoedelijk - gedood omdat hij het leven van een mega-cokedealer te onaangenaam maakte. NRC-columniste Ellen Deckwitz merkt op dat de snuivers de 150.000 euro hebben gefinancierd die Delano G. gebeurd zou hebben voor de moord.

Van de slaven in de jungle die de coke verbouwen tot de omkoopsommen voor douaniers tot de afschotkosten van advocaten en journalisten die in de weg lopen, het wordt allemaal betaald door de gebruikers. En daarvan zijn er juist in Amsterdam zoveel dat het rioolwater vol cokeresten zit.

Deckwitz: "Iedereen veroordeelt nu de aanbieders. Over de gebruikers en hun verantwoordelijkheid wordt gezwegen. En daardoor zal De Vries niet het laatste slachtoffer zijn. Je kan aanbod nou eenmaal niet bestrijden zonder ook iets te doen aan de vraag."