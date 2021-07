Media Mallorca voorzien snel arrestatie verdachten mishandeling

Acht Nederlanders die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de dood van een 27-jarige landgenoot een week geleden aan het strand van Palma de Mallorca, worden volgens plaatselijke media heel snel ingerekend. Spaanse agenten van de afdeling moordzaken zouden op het punt staan naar Nederland te vertrekken. Een rechtbank in Palma vaardigt volgens Última Hora woensdag arrestatiebevelen uit.

De Spaanse agenten zouden de aanhoudingen al voorbereiden met Nederlandse collega's, aldus de media in Palma. Maar het Nederlandse Openbaar Ministerie wacht naar eigen zeggen in deze zaak nog steeds op verzoeken van de Spaanse justitie.

Het gaat om de aanhouding van acht geïdentificeerde betrokkenen die Mallorca afgelopen donderdag spoorslags Mallorca verlieten. Vier andere verdachten zijn nog niet geïdentificeerd volgens de politie op het eiland. De enige aanhouding in de zaak was vrijdag op het vliegveld van Palma. Maar deze verdachte is na een urenlang verhoor vrijgelaten, omdat op de beelden waar de politie over beschikt, te zien zou zijn dat hij het slachtoffer uit Waddinxveen niet heeft geslagen of geschopt.

Volgens mediaberichten hebben twee van de dertien betrokkenen Carlo in de nacht van afgelopen dinsdag en woensdag tegen het hoofd geschopt, nadat hij elkaar was geslagen en ineengezakt. Het slachtoffer overleed zondag in en ziekenhuis als gevolg van zwaar hersenletsel. De zwaarste aanklachten zouden zich dan ook op twee van de dertien verdachten richten.

De groep toeristen uit Nederland in de leeftijd van 18 tot 20 jaar werd een week geleden uit een discotheek gezet en ging vervolgens aan het strand te keer tegen willekeurige voorbijgangers. Ze pleegden mishandelingen en richten zich ook op een groepje van vijf landgenoten die allemaal gewond raakten en van wie er een is overleden. De politie heeft langs het strand van Palma permanent bewakingscamera's en heeft beelden van de fatale mishandeling.