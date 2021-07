Ook in eerste helft 2021 fors minder voertuigen gestolen

De in 2020 ingezette daling van voertuigdiefstallen heeft zich in het eerste halfjaar van 2021 stevig doorgezet. Dat meldt het Landelijk Informatie- en intelligencecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 2578 personenauto’s gestolen, een daling van ruim 21 procent ten opzichte van 2020. De diefstal van lichte bedrijfswagens is verminderd met ruim 41 procent. Volkswagen blijft met 445 gestolen personenauto’s het meest gestolen automerk. Toyota en Renault volgen op afstand met respectievelijk 229 en 203. Peugeot is een nieuwkomer in de top 5 met 176 diefstallen. De diefstallen van nagenoeg alle voertuigcategorieën laten volgens het samenwerkingsverband van politie, RDW en Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit sinds het begin van 2020 een daling zien. Toch zijn er personenauto’s die een toename in diefstallen tonen: bij Nissan en Mazda zijn de diefstallen gestegen met 227 en 143 procent. De Nissan Qashqai en de Mazda CX-5 zijn grotendeels debet hieraan, met respectievelijk 56 en 68 stuks. Globaal lijken SUV’s meer in trek te raken bij het dievengilde, aldus het centrum. Bij merken zoals Renault, Audi, Peugeot en Opel nemen de aantallen gestolen SUV’s toe, wat volgens het LIV overigens in lijn lijkt te zijn met het marktaandeel van deze modellen. De dalende diefstalcijfers betekenen volgens LIV-manager Rudi Welling niet dat we achterover kunnen leunen. "Het gaat nu erg goed en dergelijke forse dalingen hebben we niet eerder meegemaakt. Dat Covid invloed heeft op de autodiefstallen is wel aannemelijk, maar anderzijds bewijst de diefstaltoename bij Mazda en Nissan dat niet alle autodieven erdoor worden afgeschrikt. Kortom, laten we ons niet rijk rekenen en alert blijven op preventie en het terugvinden van gestolen voertuigen. Een goedgekeurd alarmsysteem is en blijft de eerste aanbeveling."