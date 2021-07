Man met corona weet vermomd als zijn vrouw in vliegtuig te komen

Een Indonesische man, die positief testte op het coronavirus, vermomde zichzelf als zijn vrouw en wist zo aan boord van een binnenlandse vlucht te komen. Pas halverwege de vlucht ontdekte de bemanning zijn verkleed-act, schrijft de BBC.

De man, die alleen bekend is onder de initialen DW, droeg een nikab met volledige gezichtsbedekking. Hij had ook het paspoort van zijn vrouw bij zich met haar negatieve coronatestresultaat.

Vermoedelijk zou hij nooit gepakt zijn als hij niet zo onhandig was geweest om halverwege de vlucht zijn eigen kleren weer aan te trekken. Daarmee trok hij de aandacht van een stewardess, die alarm sloeg.

De politie laat aan lokale media weten dat de man direct is opgepakt nadat het vliegtuig landde en meteen een coronatest kreeg. Nadat hij positief bleek, werd hij verplicht om thuis in quarantaine te gaan. De man wordt vervolgd zodra de thuisisolatie is afgelopen.

Het incident gebeurde middenin een sterke opleving van de pandemie in Indonesië, waar de regels momenteel heel strikt zijn. Het land is met bijna 50.000 besmettingen per dag het epicentrum van het virus in Azië.