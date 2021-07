Beoogd opvolger van Angela Merkel doet het slecht in peilingen

Armin Laschet, de beoogd opvolger van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, heeft volgens een recente peiling weinig indruk gemaakt tijdens de watersnood. Slechts 26 procent van de vijfduizend ondervraagden noemt hem volgens Der Spiegel een goede crisismanager. Laschet, partijvoorzitter van het CDU en lijsttrekker voor de komende verkiezingen, ligt onder vuur door de rol die hij speelde bij de recente watersnood in Duitsland. Zo werd hij lachend en kletsend gefilmd in de zwaar getroffen stad Erftstadt, terwijl op de voorgrond president Frank-Walter Steinmeier zijn medeleven uitsprak met de slachtoffers. De lijsttrekker bood hiervoor op dezelfde avond nog zijn verontschuldigingen aan via Twitter, maar dat weerhield Duitse media er niet van om zijn gedrag te bekritiseren. Der Spiegel vroeg zich af of Merkel de baan van bondskanselier werkelijk toevertrouwt aan iemand die zichzelf niet onder controle heeft. Der Tagesspiegel stelde dat dit Merkel nooit zou zijn overkomen. Door de overstromingen lijkt het klimaat weer hoger op de politieke agenda te staan. Een peiling van omroep ARD laat zien dat 81 procent van de Duitsers vindt dat er meer moet gebeuren op het gebied van het klimaat. Maar Laschet, nu nog minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, staat erom bekend behoudender te zijn in klimaatkwesties. Uit een peiling van het Duitse onderzoeksbureau Civey woensdag blijkt dat 26 procent denkt dat Laschet kan zorgen voor een goede bescherming van het klimaat.