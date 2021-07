Overstromingen in België door noodweer

België heeft opnieuw te maken met wateroverlast door zware onweersbuien. In Dinant in de provincie Namen staan straten blank, melden Belgische media, die beelden van sociale media delen waarop door het water meegesleurde auto's te zien zijn. In de provincie Namen staan meerdere wegen blank. Het slechte weer trekt over België vanuit Antwerpen en Vlaams-Brabant en brak rond 20.00 uur los boven Wallonië. Later op de avond krijgen ook de gebieden die vorige week zwaar werden getroffen door overstromingen met nieuw noodweer te maken. Spoedvergadering De gouverneur van de provincie Luik heeft een spoedvergadering belegd om maatregelen tegen nieuwe overstromingen voor te bereiden. Hulpdiensten, brandweer en opvangcentra staan klaar om hulp te bieden. Ook liggen plannen voor evacuatie van bewoners klaar. De VRT meldt dat boven plaatsen die eerder zwaar werden getroffen, zoal Pepinster, zaterdagmiddag een drone met luidspreker werd ingezet om bewoners op te roepen de eerste verdieping van hun woning op te zoeken of te vertrekken. Bij de overstromingen van vorige week kwamen in België 36 mensen om het leven, 7 mensen worden nog vermist.