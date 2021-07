Oranje: Nederlanders zorgen voor ‘campingclusters’ in Frankrijk

Het ging best aardig met de besmettingscijfers in Frankrijk, maar nu de vakantie voluit is begonnen stijgen de cijfers, met name in vakantiegebieden, zoals aan de Côte d’Azur, rond Parijs en rond Montpellier en Beziers.

Correspondent Frank Renout meldt in AD en HLN: "In het departement Aude bijvoorbeeld, aan de Middellandse Zee, steeg het aantal besmettingen in één week met maar liefst 260 procent. In drukke straten is daar het mondkapje opnieuw verplicht gesteld. “De druk op de ziekenhuizen neemt weer toe”, liet de prefectuur weten.

Iets zuidelijker, tegen de Spaanse grens, ‘explodeert het aantal besmettingen’, zei arts en regeringsadviseur Olivier Guérin. “In departementen waar veel toeristen komen is het moeilijker om afstand te houden.” Het zijn vooral jongeren van 20 tot 29 die feestend vakantie vieren en zo het virus overdragen.

Er is nu ook het fenomeen van campingclusters: campings waar veel bezoekers en personeel elkaar besmetten.

Ten noorden van de Vendée, in het departement Loire-Atlantique, werden vorige week twintig medewerkers van één camping positief getest.

In twee departementen aan de westkust is het virus opgelaaid tussen de tenten en caravans. In de Vendée was er een uitbraak op 22 campings.

Frankrijk gaat verplichtstellen dat bezoekers van besloten ruimtes, zoals restaurant, een pas kunnen laten zien waaruit blijkt dat ze niet besmet zijn.