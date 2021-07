Vaccinatiekloof is niet alleen onrechtvaardig, maar ook gevaarlijk

Rijke landen hebben het grootste deel van de coronavaccins opgeëist, waardoor in arme landen nog maar een minderheid is gevaccineerd. Het leidt tot een vaccinatiekloof, die niet alleen erg onrechtvaardig is, maar er ook voor zorgt dat nieuwe varianten blijven opduiken.

Rijke landen, waaronder de VS, Frankrijk en Duitsland hebben beloofd bijna 612 miljoen doses te doneren via het Covax-programma. Tot nu toe zijn er slechts 37 miljoen doses geleverd, meldt de WHO.

Waar in Europa en Noord-Amerika bijna de helft van de mensen in ieder geval één prik heeft gehad, blijft dat percentage in Afrika steken op 3 procent en in Azië op 27,5 procent. Opvallend: ook in Australië heeft slechts 22,3 procent van de mensen een prik gehad.

"Als we niet snel meer inenten, blijft het coronavirus rondwaren in die gebieden", zegt microbioloog en hoogleraar Paul Savelkoul van het Maastricht Universitair Medisch Centrum tegen RTL Nieuws. "Daardoor blijven er continu nieuwe varianten ontstaan."

Die kunnen een bedreiging vormen voor de huidige vaccins. "Die moeten in het slechtste geval geüpdatet worden", zegt Savelkoul. "Bijvoorbeeld wanneer een selectie varianten ontstaat die vaccins kunnen omzeilen. Hoewel nieuwe mRNA-vaccins zoals die van Moderna en Pfizer vrij snel aangepast kunnen worden, zullen de productie en vaccinatiecampagne dan weer helemaal opnieuw opgezet moeten worden."