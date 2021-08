Canadese pater: slachtoffers verzinnen seksueel misbruik om rijk te worden

Katholieke kostscholen voor inheemse kinderen zijn meer dan een eeuw plaatsen geweest waar kinderen systematisch zijn verwaarloosd, mishandeld en misbruikt. Recent zijn honderden anonieme kindergraven gevonden in de buurt van die kostscholen. De slachtoffers zijn onder onduidelijke omstandigheden gestorven. De Canadese katholieke kerk heeft de decennialange misstanden erkend. Kerk en staat zijn bezig overlevenden schadeloos te stellen.

Maar volgens pater Rheal Forest is het allemaal fakenieuws. In een preek eerder deze maand zegt hij dat bijna geen van de 'slachtoffers' iets is overkomen in de uitstekende Katholieke kostscholen. Hij beweerde dat inheemse kinderen het heel goed hadden op de residentiële scholen. Ze hebben over seksueel misbruik gelogen om geld te krijgen van de Canadese regering, die $3 miljard heeft besteed aan 28.000 slachtoffers, volgens de Canadian Broadcast Corp. De pater begrijpt het wel, zegt hij. "Het is moeilijk als je arm bent om niet te liegen."

De pater is door zijn bisschop geschorst en moet zijn mond houden.