ANWB waarschuwt voor ‘ergste zwarte zaterdag ooit’: Ga niet ‘s ochtends vroeg weg

Je hebt zwarte zaterdag én je hebt zwarte zaterdag in coronatijd. Die laatste is nog net een tikje erger, omdat veel mensen vanwege de pandemie toch maar niet in het vliegtuig zijn gestapt. De ANWB adviseert om in ieder geval niet zaterdagochtend te vertrekken.

Morgen begint de zomervakantie in Parijs, dus ook alle Parijzenaren pakken hun boeltje en rijden naar het zuiden. De afgelopen weken stond er al elke zaterdag zo'n duizend kilometer file in Frankrijk. "Dat was al verbazingwekkend hoog. In 2019 was er op de zwaarste dag nog niet eens 800 kilometer file," aldus de woordvoerder van de ANWB tegen RTL Nieuws.

Het slechtste idee is om 's ochtends heel vroeg te vertrekken. "Als je om 4 uur 's nachts in de auto stapt, rij je zo het probleem in. De grootste drukte zit rond het middaguur, dus je kunt beter wat later vertrekken."

Maar Frankrijk is niet het enige probleem. Het zuiden van Duitsland krijgt morgen ook vakantie, wat een volksverhuizing oplevert richting Italië en Kroatië. In Zwitserland mag je weer een uurtje of twee wachten voor de Gotthardtunnel en in Oostenrijk kom je stil te staan voor de grens met Slovenië.

Ga je morgen op vakantie, bereid je dan dus voor op heel veel in de file staan. Of ga een dagje later weg.