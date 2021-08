BH-gate in gevangenis Middelburg

De nieuwe controlepoortjes in de Middelburgse gevangenis zijn zo gevoelig, dat ze ook reageren op beha’s van medewerksters en bezoeksters. Als de poortjes gaan piepen moet je je BH uit doen. Een bewaarster tegen het AD: ,,Het is zo gênant. Je staat daar in een soort aquarium, open en bloot. En dan moet je onder je T-shirt je beha uit zien te krijgen. Dat is toch niet van deze tijd? Controle is prima, maar dit slaat echt alles. Maar de directeur zegt steeds: ik kan pieploos naar binnen, dus dan kunnen jullie het ook. In feite bepaalt zij wat voor ondergoed je aan hebt.”

Medewerkers hebben er dagelijks mee te maken. Er loopt een 'gewenningsperiode’, waarin zij zelf moeten uitvinden welke type beha ze wel of niet kunnen dragen. ,,Het feit dat je niet weet of het je gaat lukken om pieploos door de poort te gaan, geeft veel onzekerheid”, schrijft één van hen. ,,Dat je bij de portier dan maar je beha uit moet doen, vind ik ronduit vrouw-onterend en intimiderend.”