Vacansoleil annuleert tientallen vakanties paar dagen voor vertrek. En het kwam niet eens door corona

Vacansoleil gooit op het laatste moment roet in het eten van veel gezinnen die uitkeken naar hun vakantie. Een paar dagen voor vertrek kregen ze een mailtje dat het feest niet door kon gaan. Vanwege een overname waren de geboekte campings niet langer beschikbaar.

"U heeft bij ons een boeking gemaakt. Echter heeft de camping aangegeven dat ze geen beschikbaarheid meer hebben. Dit houdt in dat uw vakantie helaas niet kan doorgaan." Dat staat in de mail naar Christel en Hans Hoevenaren. "We balen enorm", zegt Hans tegen RTL Nieuws. "Ik kreeg die mail drie dagen voor vertrek. Ik heb vijftig keer gebeld, maar er was niemand bereikbaar."

Op sociale media uiten tientallen mensen hun teleurstelling. Zo ook Tamara: "Stel: de vakantie was geannuleerd vanwege bosbranden of overstromingen, dan snap ik dat. Geen enkel probleem. Maar nu krijg ik ruim een maand na de boeking een mailtje dat ze overboekt zijn en ons geannuleerd hebben. Dat kan toch niet zomaar?"

Vanwege een overname zijn campings die vallen onder de Iris-groep overboekt, laat Vacansoleil desgevraagd weten. "In een mail hebben we zeker 150 mensen laten weten dat vanwege een systeemfout boekingen niet goed zijn gegaan."