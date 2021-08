Duitsland ongekend streng: ongevaccineerden mogen nergens meer naar binnen

De Duitse regering wil dat ongevaccineerden straks 'nergens meer naar binnen kunnen'. Dat schrijft Bild. De krant spreekt van 'snoeiharde maatregelen'.

Bild schrijft dat vanaf half september mensen moeten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn, negatief zijn getest of hersteld zijn van een coronabesmetting. Anders krijgen ze geen toegang tot restaurants, hotels, binnenevenementen en zelfs kappers.

Loopt het aantal besmettingen weer op dan zijn niet-gevaccineerden helemaal niet meer welkom in de horeca. Dit najaar worden ook de gratis tests geschrapt. De mondkapjesplicht in winkels en ov blijft zeker tot de lente gelden. In Duitsland is op dit moment ruim 52 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.