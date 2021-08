Passagier in vliegtuig vastgeplakt aan stoel na betasting stewardessen

De bemanning van een Amerikaans vliegtuig heeft een passagier vast getapet aan zijn stoel, nadat hij handtastelijk werd bij twee stewardessen en een derde crewlid aanviel.

Het gebeurde op een vlucht van Frontier Airlines tussen Philadelphia en Miami. Een 22-jarige man ging volledig door het lint. Hij schreeuwde onder meer 'dat zijn ouders meer dan 2 miljoen dollar waard zijn'. Na de handtastelijkheden probeert hij ook nog een bemanningslid te slaan. Bij aankomst is de man meteen opgepakt.

Gelukkig pakte de passagier achter hem zijn camera erbij en legde alles vast:

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx