Na ophef viert Obama verjaardag toch in kleine kring

Voormalig president Barack Obama heeft besloten zijn zestigste verjaardagsfeest toch in kleine kring te vieren. Dat laat een woordvoerder van Obama weten aan People. Vanwege de toenemende coronabesmettingen in de VS heeft Obama zijn gastenlijst voor het feest aanzienlijk verkleind.

Obama, die woensdag zestig jaar is geworden, kwam onder vuur te liggen toen de plannen voor het feestje uitlekten via de nieuwssite Axios. De oud-president wilde volgens die plannen aankomend weekend een groot feest geven op Martha's Vineyard, een luxueus vakantie-eiland in de staat Massachusetts. Er zouden 475 gasten zijn uitgenodigd en 200 personeelsleden zijn ingehuurd. Mensen vonden de omvang van het feest niet te verantwoorden nu de coronacijfers in de VS weer stijgen vanwege de opkomst van de Delta-variant.

Volgens de woordvoerder is de gastenlijst inmiddels gereduceerd tot slechts familieleden en hechte vrienden. "Obama is dankbaar voor alle verjaardagswensen die hij heeft ontvangen en hij hoopt iedereen gauw weer in het echt te zien", laat de woordvoerder weten.