Verwarde Nederlandse toerist sterft in Barcelona na inslikken sleutel

Een Nederlandse toerist van 37 jaar is gisteravond in Barcelona overleden nadat hij zijn autosleutel had ingeslikt. Volgens de wijkkrant El Jardi zou de Nederlander tegen elf uur ’s avonds voor overlast in een supermarkt in de populaire wijk Gràcia hebben gezorgd.

De man was volgens de politie met zijn vrouw en twee kinderen voor ‘toerisme’ naar de stad gekomen. Ze logeerden in een hotel in de buurt van de supermarkt. De echtgenote van de Nederlander verklaarde tegenover rechercheurs dat haar man “erg nerveus” was en dat hij donderdagavond vertrok om te gaan “eten” terwijl zij met de kinderen achterbleef in het hotel.

De gemeente Barcelona heeft de weduwe en kinderen psychologische hulp aangeboden.